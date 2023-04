Dalai Lama e la richiesta al bimbo di “succhiargli la lingua”: perché un “giudizio definitivo” sul suo gesto è impossibile (Di venerdì 14 aprile 2023) Un uomo anziano non più in sé, un gaffeur, o addirittura un pedofilo. Del Dalai Lama se ne dice da anni di tutti i colori. D’altronde, noto per il carattere scherzoso, Tenzin Gyatso non ha mancato in più occasioni di commettere qualche indelicatezza: nel 2019 l’uomo, che quest’anno compie 88 anni, suscitò un vespaio per aver dichiarato che se si fosse reincarnato come donna “avrebbe dovuto essere più attraente“. L’anno prima, commentando il problema dell’immigrazione dall’Africa, dichiarò che è meglio “mantenere l’Europa per gli europei”. L’ultimo scivolone risale a fine febbraio, quando durante una celebrazione, il leader buddista ha baciato un ragazzino sulle labbra e gli ha chiesto di “succhiargli la lingua“. Il video della scena, diffuso online solo pochi giorni fa, è stato da molti definito “inappropriato”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Un uomo anziano non più in sé, un gaffeur, o addirittura un pedofilo. Delse ne dice da anni di tutti i colori. D’altronde, noto per il carattere scherzoso, Tenzin Gyatso non ha mancato in più occasioni di commettere qualche indelicatezza: nel 2019 l’uomo, che quest’anno compie 88 anni, suscitò un vespaio per aver dichiarato che se si fosse reincarnato come donna “avrebbe dovuto essere più attraente“. L’anno prima, commentando il problema dell’immigrazione dall’Africa, dichiarò che è meglio “mantenere l’Europa per gli europei”. L’ultimo scivolone risale a fine febbraio, quando durante una celebrazione, il leader buddista ha baciato un ragazzino sulle labbra e gli ha chiesto di “la“. Il video della scena, diffuso online solo pochi giorni fa, è stato da molti definito “inappropriato”, ...

