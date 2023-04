Dal 14 aprile il volto noto de Le Iene Veronica Ruggeri è al timone di Pensavo fosse amore: un programma che racconta le storie di vittime di catfishing, manipolazione affettiva, ghosting e revenge porn (Di venerdì 14 aprile 2023) Un’impennata del 118% delle romance scam registrata nel 2021 rispetto all’anno precedente. Circa 300 vittime all’anno, 4.500.000 euro sottratti in 12 mesi. Nei primi 7 mesi del 2022, poi, le denunce sono cresciute del 39%. È quanto segnala la Polizia Postale in merito alle truffe amorose, fenomeno sempre più diffuso, anche in Italia. Catifishing, che cos'è? guarda le foto Leggi anche › Truffe affettive online: quando l’inganno parte dal cuore (e arriva al portafoglio) ... Leggi su iodonna (Di venerdì 14 aprile 2023) Un’impennata del 118% delle romance scam registrata nel 2021 rispetto all’anno precedente. Circa 300all’anno, 4.500.000 euro sottratti in 12 mesi. Nei primi 7 mesi del 2022, poi, le denunce sono cresciute del 39%. È quanto segnala la Polizia Postale in merito alle truffe amorose, fenomeno sempre più diffuso, anche in Italia. Catifishing, che cos'è? guarda le foto Leggi anche › Truffe affettive online: quando l’inganno parte dal cuore (e arriva al portafoglio) ...

