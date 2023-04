“Dai | ditelo!” Alla festa del GF Vip la verità sulla ‘nuova coppia’

(Di venerdì 14 aprile 2023) Coppia dopo il GF Vip?dopo il reality show, che si è tenuta in un locale nel centro di Roma equale hanno partecipato quasi tutti gli ex vipponi, la. A La Lanterna c’erano Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Attilio Romita e Luca Salatino. E poi la vincitrice Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi con la sua Micol Incorvaia. Grande assente Luca Onestini, che l’aveva fatto sapere sui social, ma al party non sono mancati George Ciupilan e Ginevra Lamborghini. Ecco, nei giorni scorsi il giovane Tiktoker e la sorella di Elettra Lamborghini ora cantante erano stati definiti nuova coppia dopo il GF Vip e proprioa Roma, incalzati da Nikita, hanno deciso di dire come stanno veramente le cose. Leggi anche: “Guardate, imbarazzante”. ...

George accanto a lei, ha subito sorriso e sorride ancora di più quando Nikita ha continuato a indagare: 'Ma c'è qualcosa di più'. E poi ha concluso: 'Ragazzi, non confessano'. Entrambi