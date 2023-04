Da Pechino Lula rilancia un’alleanza alternativa all’occidente (Di venerdì 14 aprile 2023) Il presidente brasiliano vuole dare nuovo slancio ai paesi emergenti, Brics. Negli assetti geopolitici scaturiti dalla guerra in Ucraina, cerca spazio per superare l’uso del dollaro negli scambi finanziari e rafforzare i legami con la Cina. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 14 aprile 2023) Il presidente brasiliano vuole dare nuovo slancio ai paesi emergenti, Brics. Negli assetti geopolitici scaturiti dalla guerra in Ucraina, cerca spazio per superare l’uso del dollaro negli scambi finanziari e rafforzare i legami con la Cina. Leggi

Da Pechino Lula rilancia un'alleanza alternativa all'occidente Ruolo centrale Tornato al comando, Lula ha rapidamente preso la via di Pechino, non prima però di compiere un viaggio a Washington. Le sue dichiarazioni dimostrano che non ha abbandonato la visione ... BRICS. Dilma Roussef a capo della Nuova Banca di Sviluppo La nomina dell'ex presidente del Brasile a questa carica dimostra la priorità che Lula darà ai ... Dopo l'ultimo vertice dei Brics del 2022, ospitato da Pechino e tenutosi online, si è rafforzata l'idea ... Lula consegna il Brasile alla Cina - Paolo Manzo Vogliamo rafforzare questa relazione, che è stata indebolita', ha detto Lula prima della sua visita ... Il colosso sudamericano è il granaio di Pechino a cui vende materie prime (minerale di ferro, soia,... Ruolo centrale Tornato al comando,ha rapidamente preso la via di, non prima però di compiere un viaggio a Washington. Le sue dichiarazioni dimostrano che non ha abbandonato la visione ...La nomina dell'ex presidente del Brasile a questa carica dimostra la priorità chedarà ai ... Dopo l'ultimo vertice dei Brics del 2022, ospitato dae tenutosi online, si è rafforzata l'idea ...Vogliamo rafforzare questa relazione, che è stata indebolita', ha dettoprima della sua visita ... Il colosso sudamericano è il granaio dia cui vende materie prime (minerale di ferro, soia,... Da Pechino Lula rilancia un’alleanza alternativa all’occidente - Pierre Haski Internazionale BRICS. Dilma Roussef a capo della Nuova Banca di Sviluppo Il primo evento della tanto attesa visita del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva in Cina è stata la cerimonia ufficiale di giuramento di Dilma Rousseff come presidente della Nuova Banca d ... Lula in Cina, il "Sud globale" abbraccia Pechino La Cina ha sostituito gli Stati Uniti come primo partner commerciale di tutta l'America Latina. Il presidente brasiliano propone ora di abbandonare il dollaro come moneta del commercio internazionale. Il primo evento della tanto attesa visita del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva in Cina è stata la cerimonia ufficiale di giuramento di Dilma Rousseff come presidente della Nuova Banca d ...La Cina ha sostituito gli Stati Uniti come primo partner commerciale di tutta l'America Latina. Il presidente brasiliano propone ora di abbandonare il dollaro come moneta del commercio internazionale.