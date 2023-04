Da noi… a ruota libera, ecco gli ospiti e le anticipazioni di domenica 16 aprile (Di venerdì 14 aprile 2023) Anche questa domenica si rinnova, alle 17:20 su Rai1, l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Leggi anche –>“Credo sia arrivato il momento”: Alvin svelerà un retroscena sul presunto litigio con Ilary Blasi Gli ospiti di questa settimana: Anna Pettinelli e Sergio Friscia, la coppia di fatto della radio italiana che ogni mattina fa compagnia a moltissimi italiani, si metteranno in gioco insieme a Francesca Fialdini; Caterina Balivo, una delle ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Anche questasi rinnova, alle 17:20 su Rai1, l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da”, il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ognisi intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loronel verso giusto. Leggi anche –>“Credo sia arrivato il momento”: Alvin svelerà un retroscena sul presunto litigio con Ilary Blasi Glidi questa settimana: Anna Pettinelli e Sergio Friscia, la coppia di fatto della radio italiana che ogni mattina fa compagnia a moltissimi italiani, si metteranno in gioco insieme a Francesca Fialdini; Caterina Balivo, una delle ...

