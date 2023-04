'Da noi... a ruota libera', domenica 16 aprile: anticipazioni e ospiti, da Anna Pettinelli a Caterina Balivo (Di venerdì 14 aprile 2023) Torna domenica 16 aprile alle 17:20 su Rai1 un nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e con ' Da noi… a ruota libera ', il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023) Torna16alle 17:20 su Rai1 un nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e con ' Da noi… a', il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PillaPaladini : RT @LucaBellinzona: E come sempre andrò avanti con la mia newsletter “A Ruota Libera” con cui cerco di raccontare non solo le complessità d… - AlvisiConci : RT @LucaBellinzona: E come sempre andrò avanti con la mia newsletter “A Ruota Libera” con cui cerco di raccontare non solo le complessità d… - alexa5313 : RT @LucaBellinzona: E come sempre andrò avanti con la mia newsletter “A Ruota Libera” con cui cerco di raccontare non solo le complessità d… - messorina52 : RT @LucaBellinzona: E come sempre andrò avanti con la mia newsletter “A Ruota Libera” con cui cerco di raccontare non solo le complessità d… - ArrisoPabulo : @gianfrancomer11 Magari... sarebbe comunque un complimento...il carretto ha bisogno dell'ultima ruota...noi neanche più quello... -