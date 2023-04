Da 16 anni con maschera alla Hannibal Lecter e le mani legate, il caso di Bruno (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Una maschera protettiva proprio simile a quella di Hannibal Lecter, protagonista del film 'Il silenzio degli innocenti', e le mani legate in modo tale da non poter afferrare nulla: vive così, da oltre 16 anni, Bruno. Non è un criminale ma un paziente psichiatrico ricoverato nella struttura Aias di Cortoghiana, nel Sulcis-Iglesiente. E' affetto da picacismo, una grave patologia che lo porta a ingerire qualsiasi cosa gli capiti davanti. Un caso portato di nuovo alla ribalta da Irene Testa, la Garante della Sardegna per le persone private della libertà personale, la quale chiede che venga cambiato immediatamente il suo piano terapeutico. "Se questo è un uomo", denuncia. "Ho atteso un giorno prima di mettere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Unaprotettiva proprio simile a quella di Hbal, protagonista del film 'Il silenzio degli innocenti', e lein modo tale da non poter afferrare nulla: vive così, da oltre 16. Non è un criminale ma un paziente psichiatrico ricoverato nella struttura Aias di Cortoghiana, nel Sulcis-Iglesiente. E' affetto da picacismo, una grave patologia che lo porta a ingerire qualsiasi cosa gli capiti davanti. Unportato di nuovoribalta da Irene Testa, la Garante della Sardegna per le persone private della libertà personale, la quale chiede che venga cambiato immediatamente il suo piano terapeutico. "Se questo è un uomo", denuncia. "Ho atteso un giorno prima di mettere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : SETTE ANNI IN CARCERE ED ERA INNOCENTE, Alaji Diouf è un uomo senegalese di 33 anni, di professione piastrellista e… - brandobenifei : Voglio esprimere la mia totale solidarietà a @PBerizzi, giornalista di @repubblica da anni impegnato con le sue inc… - mirkonicolino : 'Squadre che si erano iscritte al campionato con fidejussioni false, chi si scaricava il trasporto... Mettemmo in u… - millenoveotto2 : Ho seguito la conferenza con @lucasofri e @elenadellagnese quando hanno parlato di bravi docenti ho pensato al m… - Stellin13190586 : RT @martafranze: la tensione sessuale tra me e il voler disattivare tutti i social sparire dalla circolazione e ricomparire tra 10 anni con… -