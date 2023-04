Da 16 anni con la maschera di Hannibal Lecter sul volto. Appello per Bruno, il “folle” con la museruola (Di venerdì 14 aprile 2023) Una maschera protettiva proprio simile a quella di Hannibal Lecter, protagonista del film ‘Il silenzio degli innocenti’, e le mani legate in modo tale da non poter afferrare nulla: vive così, da oltre 16 anni, Bruno. Non è un criminale ma un paziente psichiatrico ricoverato nella struttura Aias di Cortoghiana, nel Sulcis-Iglesiente. E‘ affetto da picacismo, una grave patologia che lo porta a ingerire qualsiasi cosa gli capiti davanti. Un caso portato di nuovo alla ribalta da Irene Testa, la Garante della Sardegna per le persone private della libertà personale, la quale chiede che venga cambiato immediatamente il suo piano terapeutico. “Se questo è un uomo”, denuncia. Il “pazzo” costretto a vivere con la maschera di Hannibal Lecter di nome ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 aprile 2023) Unaprotettiva proprio simile a quella di Hbal, protagonista del film ‘Il silenzio degli innocenti’, e le mani legate in modo tale da non poter afferrare nulla: vive così, da oltre 16. Non è un criminale ma un paziente psichiatrico ricoverato nella struttura Aias di Cortoghiana, nel Sulcis-Iglesiente. E‘ affetto da picacismo, una grave patologia che lo porta a ingerire qualsiasi cosa gli capiti davanti. Un caso portato di nuovo alla ribalta da Irene Testa, la Garante della Sardegna per le persone private della libertà personale, la quale chiede che venga cambiato immediatamente il suo piano terapeutico. “Se questo è un uomo”, denuncia. Il “pazzo” costretto a vivere con ladi Hbaldi nome ...

