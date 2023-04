Cuneo Oltre 70 ucraini ospitati dal centro di accoglienza straordinario

(Di venerdì 14 aprile 2023) Sono stati70, quasi la metà dei quali bambini o ragazzi, i cittadiniche hanno trovato ospitalità neldi, il cosiddetto CAS, che è rimasto in attività sul territorio cuneese per 12 mesi. Il progetto, conclusosi lo scorso 11 aprile, ha visto la collaborazione di Comune di, Caritas di, San Vincenzo e i soggetti del terzo settore coinvolti nella gestione del polo “.Meet”, vale a dire Fiordaliso, Momo, Emmanuele, Orso e Spazio Mediazione Intercultura. Importante il ruolo svolto dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, che ha garantito specifiche figure professionali. Il progetto, finanziato dal Ministero dell’Interno, per un totale di circa 350.000 euro, è stato coordinato attraverso la stipula della ...

