Cuneo fiscale 2023, aumenti in busta paga con il taglio previsto dal Def (Di venerdì 14 aprile 2023) Obiettivo del governo entro fine legislatura è arrivare a uno sgravio del 5% Gli stipendi – almeno per la parte netta – sono destinati ad aumentare ancora: ne ha dato ufficialità il governo Meloni, annunciando che i 3 miliardi di euro di tesoretto certificati dal Def verranno utilizzati tutti e subito per un nuovo taglio del Cuneo fiscale, ossia – come ci ricorda Money.it – la differenza che c’è tra la retribuzione lorda e il netto che entra nelle tasche del dipendente. Come fatto a inizio anno grazie alle risorse stanziate dalla legge di Bilancio 2023, anche con questi 3 miliardi di euro si provvederà nel dettaglio a tagliare la quota di contributi previdenziali che grava sul lavoratore: a oggi lo sgravio è pari al 2% per le buste paga d’importo inferiore a 2.692 euro lordi, mentre ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) Obiettivo del governo entro fine legislatura è arrivare a uno sgravio del 5% Gli stipendi – almeno per la parte netta – sono destinati ad aumentare ancora: ne ha dato ufficialità il governo Meloni, annunciando che i 3 miliardi di euro di tesoretto certificati dal Def verranno utilizzati tutti e subito per un nuovodel, ossia – come ci ricorda Money.it – la differenza che c’è tra la retribuzione lorda e il netto che entra nelle tasche del dipendente. Come fatto a inizio anno grazie alle risorse stanziate dalla legge di Bilancio, anche con questi 3 miliardi di euro si provvederà nel deta tagliare la quota di contributi previdenziali che grava sul lavoratore: a oggi lo sgravio è pari al 2% per le busted’importo inferiore a 2.692 euro lordi, mentre ...

