Cucciolo appena nato chiuso nel sacco dei rifiuti e gettato nel cassonetto | salvato Ma i due fratellini sono morti di freddo e fame

(Di venerdì 14 aprile 2023)in undeinel: Shell è salvo,i due. La tragica scoperta, avvenuta in via Colonna, nei pressi della scuola De Marinis ...

nato chiuso in un sacco dei rifiuti e gettato nel cassonetto : Shell è salvo, morti i due fratellini. La tragica scoperta, avvenuta in via Colonna, nei pressi della scuola De Marinis ...... cozze, scatole di tonno': tre cuccioli di canenati, di cui due già morti, sono stati ... I volontari sono riusciti, fortunatamente, a salvare il terzo, portato in clinica. Gli altri due,...L'articolo Cavallino rimane orfanonato: undi cane si prende cura di lui tutto il tempo (VIDEO) proviene da Universo ...

Cucciolo appena nato chiuso nel sacco dei rifiuti e gettato nel cassonetto: salvato. Ma i due fratellini sono quotidianodipuglia.it

