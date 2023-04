Crolla il ponte, due morti: immagini choc dalla Colombia (Di venerdì 14 aprile 2023) Le autorità Colombiane stanno indagando sulle cause del crollo di un ponte a Quìndio, nell'Ovest del Paese, che ha causato la morte di due poliziotti. Le immagini del ponte El Alambrado Crollato sono diventate virali sui social network, con camion e auto caduti nel fiume La Vieja e altri veicoli intrappolati sopra; sono state girate pochi minuti dopo l'incidente da chi percorreva la strada che collega i dipartimenti di Quindìo e Valle del Cauca. Queste dall'alto, girate poco dopo, sono impressionanti. L'Agenzia nazionale per le infrastrutture (ANI) indaga sul cedimento improvviso, bisognerà stabilire se sia dovuto al progressivo deterioramento della struttura a causa del passaggio di carichi molto pesanti, a una mancata manutenzione o a un sabotaggio. Non si escludono ipotesi, ha detto William ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Le autoritàne stanno indagando sulle cause del crollo di una Quìndio, nell'Ovest del Paese, che ha causato la morte di due poliziotti. LedelEl Alambradoto sono diventate virali sui social network, con camion e auto caduti nel fiume La Vieja e altri veicoli intrappolati sopra; sono state girate pochi minuti dopo l'incidente da chi percorreva la strada che collega i dipartimenti di Quindìo e Valle del Cauca. Queste dall'alto, girate poco dopo, sono impressionanti. L'Agenzia nazionale per le infrastrutture (ANI) indaga sul cedimento improvviso, bisognerà stabilire se sia dovuto al progressivo deterioramento della struttura a causa del passaggio di carichi molto pesanti, a una mancata manutenzione o a un sabotaggio. Non si escludono ipotesi, ha detto William ...

