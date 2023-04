Cremonese-Empoli, Zanetti: “Entrati in campo con troppa leggerezza. Destro ci può aiutare” (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo il pareggio prezioso contro il Milan, l’Empoli ha impattato contro la Cremonese, con Dessers che ha sancito la vittoria degli uomini di Davide Ballardini. Il tecnico dei toscani, Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta dei suoi. Queste le sue parole. Sulla partita: “Siamo Entrati in campo troppo leggeri rispetto alla Cremonese che aveva più fame di noi. Dopo lo schiaffo abbiamo iniziato a giocare e fatto qualcosa in più di loro, ma abbiamo perso meritatamente. Non mi è piaciuto assolutamente l’approccio. Abbiamo preso un gol brutto, che testimonia l’atteggiamento che avevamo. Poi a lungo andare abbiamo espresso un buon calcio, ma non abbiamo avuto la qualità giusta per riprendere la partita“. Sugli attaccanti in rosa: “Piccoli e Caputo ci hanno provato in ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo il pareggio prezioso contro il Milan, l’ha impattato contro la, con Dessers che ha sancito la vittoria degli uomini di Davide Ballardini. Il tecnico dei toscani, Paoloha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta dei suoi. Queste le sue parole. Sulla partita: “Siamointroppo leggeri rispetto allache aveva più fame di noi. Dopo lo schiaffo abbiamo iniziato a giocare e fatto qualcosa in più di loro, ma abbiamo perso meritatamente. Non mi è piaciuto assolutamente l’approccio. Abbiamo preso un gol brutto, che testimonia l’atteggiamento che avevamo. Poi a lungo andare abbiamo espresso un buon calcio, ma non abbiamo avuto la qualità giusta per riprendere la partita“. Sugli attaccanti in rosa: “Piccoli e Caputo ci hanno provato in ...

Serie A, Cremonese - Empoli 1 - 0. Ora in campo Spezia - Lazio 0 - 0 La cronaca di Cremonese - Empoli Padroni di casa subito in vantaggio al minuto 4 con Dessers che servito da Sernicola, stoppa la palla e batte Perisan. Nella ripresa la Cremonese fallisce il ... Dessers piega l'Empoli, seconda vittoria di fila la Cremonese Seconda vittoria consecutiva e terza in campionato per la Cremones e, che nel primissimo anticipo della 30esima giornata di Serie A batte di misura l' Empoli . Allo Zini finisce 1 - 0 grazie alla zampata in avvio di Dessers : la squadra di Ballardini sale così a 19 punti in classifica, restando comunque al penultimo posto ma accorciando ... Empoli, Zanetti: "Siamo entrati in campo troppo leggeri" Il tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Cremonese, valido per la 30a giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni. "Assolutamente, siamo ...