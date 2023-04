Cremonese - Empoli | Vasquez fa il muro | 6 | 5 Parisi tutta grinta | 6 | 5

(Di venerdì 14 aprile 2023) Fa buona guardia su Caputo. Per una volta, una serata tranquilla. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Cyriel Dessers, attaccante della Cremonese, ha così parlato della vittoria dei grigiorossi contro l'Empoli. Cyriel Dessers ha così parlato a Dazn del successo della Cremonese sull'Empoli. LE PAROLE - "E' bellissimo vincere qui, sotto la nostra curva. E' stata una partita molto difficile, ma sono contento del risultato che abbiamo ottenuto. Finalmente anche allo..." HIGHLIGHTS La cronaca di Cremonese-Empoli. Padroni di casa subito in vantaggio al minuto 4 con Dessers che servito da Sernicola, stoppa la palla e batte Perisan. Nella ripresa la...

Serie A, Cremonese-Empoli 1-0: Dessers regala la seconda vittoria di fila a Ballardini - Sportmediaset Sport Mediaset

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match vinto contro l’Empoli per 1-0: "Una vittoria arrivata giocando da squadra Siamo partiti bene, abbiamo fatt ...Spettatori 8966. Ammonito: Sernicola. Angoli 8-3 per l’Empoli. Recupero pt 2'; st 6'. Seconda vittoria consecutiva e terza in campionato per la Cremonese, che nel primissimo anticipo della 30esima ...