Cremonese-Empoli | Serie A | probabili formazioni e dove vederla

(Di venerdì 14 aprile 2023) Allo stadio Zini di Cremona si gioca il match più valido per la trentesima giornata diA:. I padroni di casa hanno come obiettivo la salvezza visto che l’anno scorso hanno strappato la promozione. Ospiti che, invece, vogliono tenersi lontani dalle zone calde. Nella partita di andata, giocata al Castellani, è arrivato il successo dei toscani per 2-0. Il momento delle due squadre (Credit foto – pagina FacebookFC)Laha cominciato la stagione dopo aver ottenuto una storica promozione nel massimo campionato italiano e l’obiettivo è inevitabilmente la salvezza. Padroni di casa che hanno avuto un rendimento decisamente negativo, che ha portato all’esonero di Alvini, con Ballardini al suo posto. Penultimo posto con 16 punti, a meno dieci dal quartultimo posto. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... overtime_amm : New Overtime Market Parlay Paid: $26.000 Positions: Rayo Vallecano - Osasuna @ 1X - 1.34 Cremonese - Empoli @ 1X -… - FT_Italiano : ?????? Hoy arranca la J30 de Serie A ?? Cremonese - Empoli (18:30) ?? Spezia - Lazio (20:45) - overtime_amm : New Overtime Market Parlay Paid: $10.000 Positions: Cremonese - Empoli @ 1X - 1.46 Spezia - Lazio @ 2 - 1.79 Rayo V… - filoeffee : @AndreCardi #PronoTwitter30 Cremonese-Empoli 0-0 Spezia-Lazio 1-2 Bologna-Milan 1-1 Napoli-hellas 3-0 Inter-Monza… - serieApallone : Empoli, a caccia di un record: Nella sfida salvezza contro la Cremonese...... leggi di più sul sito… -

...45 (DAZN) Lunedì 17 aprile FIORENTINA - ATALANTA lunedì 17 aprile ore 20:45 (DAZN) Probabili formazioni della 30esima giornata di Serie A(3 - 5 - 2): Carnesecchi; Aiwu, ...In Italia ci sono due partite:e Spezia - Lazio. La vittoria per 3 - 2 nello scontro diretto con la Sampdoria ha consentito ai grigiorossi di lasciare l'ultimo posto in classifica ...Rientro seconda metà di aprile(30giornata:) BIANCHETTI: squalificato CIOFANI: frattura del setto nasale. Recuperabile per la 30/li> BENASSI: fastidio muscolare. ...

Allo stadio Zini di Cremona si gioca il match più valido per la trentesima giornata di Serie A: Cremonese-Empoli. I padroni di casa hanno come obiettivo la salvezza visto che l’anno scorso hanno ...Il dato statistico che giustifica i 16 punti di differenza a favore dell’Empoli (32/16), sta essenzialmente nella differenza reti (-11/-28) frutto delle 36 reti subite dai toscani, contro le 54 dei gr ...