Cremonese-Empoli oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di venerdì 14 aprile 2023) Sarà Cremonese-Empoli ad aprire la 30ma giornata di Serie A. oggi, venerdì 14 aprile, alle 18.30 allo Zini di Cremona grigiorossi e toscani si affronteranno nel primo match di giornata. La partita sarà trasmessa da DAZN. Gli azzurri, dopo una striscia di 8 partite senza successi, sono tornati al successo contro il Lecce, pareggiando poi con il Milan nell’ultimo turno e si trovano in una posizione abbastanza tranquilla con un buon margine sulla zona retrocessione. Zona rossa in cui si trova la squadra di Davide Ballardini che battendo la Sampdoria ha abbandonato l’ultimo posto, ma ha un ritardo di 10 lunghezze dallo Spezia quartultimo. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Proprio Ballardini potrebbe schierarsi a specchio con il 4-3-1-2 ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Saràad aprire la 30ma giornata diA., venerdì 14 aprile, alle 18.30 allo Zini di Cremona grigiorossi e toscani si affronteranno nel primo match di giornata. La partita sarà trasmessa da DAZN. Gli azzurri, dopo una striscia di 8 partite senza successi, sono tornati al successo contro il Lecce, pareggiando poi con il Milan nell’ultimo turno e si trovano in una posizione abbastanza tranquilla con un buon margine sulla zona retrocessione. Zona rossa in cui si trova la squadra di Davide Ballardini che battendo la Sampdoria ha abbandonato l’ultimo posto, ma ha un ritardo di 10 lunghezze dallo Spezia quartultimo. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Proprio Ballardini potrebbe schierarsi a specchio con il 4-3-1-2 ...

