Cremonese-Empoli LIVE 1-0 | girandola di cambi nelle due squadre

(Di venerdì 14 aprile 2023) Allo Zini, il match valido per la 30esima giornata di Serie A traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Zini,edsi affrontano per il match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Allo Zini, il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra Cremonese ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Zini, Cremonese ed Empoli si affrontano per il match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Sernicola e Bandinelli in campo dell'andata (LaPresse) - Calciomercato.it Reduci dalla vittoria sulla Sampdoria che ha riacceso un piccolo barlume di speranza, i grigiorossi di Davide

La sfida contro l'Empoli è una sorta di ultima spiaggia per continuare a sperare nella salvezza, e la squadra di Ballardini approccia nel migliore dei modi. Dopo 4' esplode lo Zini: Sernicola lancia ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Cremonese-Empoli Le pagelle dei protagonisti del match tra Cremonese ed Empoli, valido per la 30ª ...