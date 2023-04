(Di venerdì 14 aprile 2023) Riportiamo ledi, gara valevole per il 30° turno di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Mokhtar, e dal quarto uomo Orsato. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Martino e Di Bello. Calcio d’inizio alle 18:30 allo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona. La partita che apre la 30° giornata di campionato, vedrà affrontarsiedalla ricerca di punti preziosi in ottica salvezza. La compagine lombarda, nonostante la grande vittoria in rimonta nello spareggio per non retrocedere contro la Sampdoria, pare ormai avere un piede in Serie B. Le reti di Lochoshvili e di Sernicola, hanno sicuramente ridato entusiasmo all’ambiente, ma il distacco dal quartultimo posto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Le formazioni ufficiali di #CremoneseEmpoli - 11contro11 : #Cremonese-#Empoli, le formazioni ufficiali #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - TUTTOJUVE_COM : Cremonese-Empoli, formazioni ufficiali: de Winter titolare - calciomercatoit : CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Pickel, Meite, Castagnetti; Galdames; Ts… - GruppoEsperti : #Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Lochoshvili, Vasquez, Valeri; Pickel, Galdames, Meité; Castagnetti; T… -

Sernicola e Bandinelli indell'andata (LaPresse) - Calciomercato.itReduci dalla vittoria sulla Sampdoria che ha riacceso un piccolo barlume di speranza, i grigiorossi di Davide ...DIRETTA DILe formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Carnesecchi; Ferrari, Vasquez, Lochoshvili; Sernicola, Benassi, Pickel, Meité, Valeri; Tsadjout, ...Le formazioni ufficiali di, match valido per la 30esima giornata della Serie A 2022/2023. Ad aprire questo nuovo turno di campionato sarà l'incontro dello Zini, che mette in palio punti preziosi in ottica ...

Cremonese-Empoli, le formazioni ufficiali: Ballardini sceglie il 4-3-1-2, davanti Tsadjout-Dessers TUTTO mercato WEB

Il programma della 30ª giornata di Serie A prende il via con la sfida tra Cremonese-Empoli. I grigio rossi dopo la vittoria in casa della Sampdoria nell’ultimo turno di campionato sono alla ricerca di ...Le formazioni ufficiali di Cremonese-Empoli, match valido per il 30° turno di Serie A, nel quale Ballardini ha scelto Tsadjout in attacco, pronto a sfidare Piccoli e Caputo Archiviate le partite ...