Cremonese, Dessers: «Con due vittorie abbiamo visto che tutto è possibile»

Cyriel Dessers, attaccante della Cremonese, ha così parlato della vittoria dei grigiorossi contro l'Empoli Cyriel Dessers ha così parlato a Dazn del successo della Cremonese sull'Empoli. LE PAROLE – «E' bellissimo vincere qui, sotto la nostra curva. E' stata una partita molto difficile, ma sono contento del risultato che abbiamo ottenuto. Finalmente anche allo Zini un risultato positivo. La salvezza? Con due vittorie abbiamo capito che ora tutto è possibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

