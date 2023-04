Cremonese, Ballardini: “Abbiamo sofferto ma meritato. C’è consapevolezza” (Di venerdì 14 aprile 2023) Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match vinto di misura contro l’Empoli. “Siamo partiti bene, Abbiamo fatto gol e poi ci siamo abbassati un po’. Nel secondo tempo Abbiamo sofferto, ma credo che la Cremonese abbia meritato”. Poi ha continuato: “Meite non sa nemmeno lui quanto è forte, qui e a Genova ha fatto 2 partite di altissimo livello. Anche Aiwu è entrato bene e per me ha fatto una grande partita anche Vasquez“. Poi ha concluso: “Siamo molto contenti per le due vittorie, adesso c’è la consapevolezza di affrontare ogni partita con questa voglia”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Davideha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match vinto di misura contro l’Empoli. “Siamo partiti bene,fatto gol e poi ci siamo abbassati un po’. Nel secondo tempo, ma credo che laabbia”. Poi ha continuato: “Meite non sa nemmeno lui quanto è forte, qui e a Genova ha fatto 2 partite di altissimo livello. Anche Aiwu è entrato bene e per me ha fatto una grande partita anche Vasquez“. Poi ha concluso: “Siamo molto contenti per le due vittorie, adesso c’è ladi affrontare ogni partita con questa voglia”. SportFace.

