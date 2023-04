Craig Breen | morto il pilota di rally durante test in Croazia | ecco cosa è successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : Dramma nel WRC: è morto Craig Breen Il pilota della Hyundai è stato vittima di un incidente nei test che anticipano… - YuriBarbieri1 : RT @1000CuoriMV: ?? Un grave lutto colpisce la famiglia @HMSGOfficial. Craig Breen ha perso la vita durante un test in preparazione al Rally… - notiziasportiva : Addio Craig Breen, leggenda irlandese del rally ?? A soli 33 anni, una vita spezzata durante un test ???? #Breen… - SimonTheWatcher : RT @Samu64_SV5: Un mio piccolo 'omaggio' e pensiero su Craig Breen ?? - EFerrarialways : RT @Roberta07love: Il mondo del rally è sotto shock per la scomparsa di Craig Breen, morto ieri in Croazia durante un test di preparazione… -

La notizia della morte didurante un test in Croazia, ha funestato l'avvicinamento alla seconda tappa del CIAR , il Campionato Italiano Assoluto Rally, che si disputa tra oggi (venerdì 14) e domani (sabato 15) ad ...Un pensiero per il grandemancato oggi in un test per il rally di Croazia... Persone come lui lasciano un vuoto difficilmente colmabile'. Partenza oggi, venerdì 14, per la power stage ...... il pilota irlandese, vincitore dell'allora Rally di Alba nel 2020 e consulente nelle due edizioni successive, ha infatti perso la vita in seguito a un incidente durante alcuni test in ...

Morto il pilota di rally Craig Breen in un incidente in Croazia durante un test: illeso il navigatore Fulton Virgilio Notizie

Il pilota di rally irlandese Craig Breen (Hyundai), secondo nel Campionato del Mondo Rally (WRC) Rally di Svezia di quest’anno, è morto giovedì in un incidente durante le prove in vista del Rally di C ...Craig Breen stava effettuando i test per il rally di Croazia, quando la sua Hyundai è uscita fuori strada: illeso il navigatore ...