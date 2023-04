Cragno | dalla Nazionale all' oblio L' agente contro il Monza | ' In galera senza aver rubato neanche un cioccolatino'

"In galera senza neanche aver rubato un cioccolatino" Gaziano Battistini, agente di Alessio, ha attaccato duramente il Monza in una intervista a TuttoMercatoWeb . "Non dimentichiamoci che è ...A disposizione:A., Sorrentino A., Caldirola L., Petagna A., Birindelli S., Barberis A., ... 1 pt, 6 st Assist: Walace, Carlos Augusto, Sensi Gol vittoria: - Gol da fuori: - Gol...In panchina:, Sorrentino, Marlon, Carboni, D'Alessandro, Donati, Vignato, Maric, Gytkjaer. ... ad un passodecima vittoria in campionato ma costretto a tornare a casa con un solo punto. ...

Monza, l'agente di Cragno sbotta: "In galera senza aver rubato neanche un cioccolatino" - Sportmediaset Sport Mediaset

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, attacca duramente il Monza per il pochissimo utilizzo del suo assistito, arrivato in estate per fare il titolare e invece sceso in campo solo in 4 occasi ...L'agente Graziano Battistini, che tra i suoi assistiti ha anche il portiere Alessio Cragno, ha parlato in esclusiva a ...