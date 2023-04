Covid | variante Arturo arriva in Italia | individuata a Pavia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) Milano, 14 apr. (Adnkronos Salute) - "E' stata identificata dall'équipe di Fausto Baldanti, direttore dell'Unità di microbiologia e virologia dell'Irccs San Matteo di, laXBB.1.16 denominata ''". A comunicarlo è l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che aggiunge: "Al momento non sono presenti notizie di altre identificazioni di '' a livellono. Abbiamo prontamente avvisato il ministero della Salute e i nostri laboratori sono in continuo contatto con l'Istituto superiore di sanità, con il quale collaborano alla sorveglianza nazionale". La, spiega Baldanti in una nota, "è stata identificata attraverso lo screening attivo presso l'ospedale che include sia pazienti ...