Covid oggi Italia, 21.779 contagi e 129 morti nell'ultima settimana (Di venerdì 14 aprile 2023) Milano, 14 apr. (Adnkronos Salute) - Aumentano i contagi Covid in Italia, mentre i morti segnano un calo deciso. nella settimana dal 7 al 13 aprile, si sono registrati 21.779 nuovi contagi da Covid-19, in crescita dell'8,5% rispetto alla settimana precedente (quando erano 20.075). Sono stati 129 i decessi in 7 giorni, con una riduzione del 25,4% rispetto alla settimana precedente (quando erano 173). Questi i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute, che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19.

