Covid, la variante Arturo in Italia: il primo caso a Pavia, tutto su sintomi e contagiosità (Di venerdì 14 aprile 2023) Sebbene il Covid non sia più all'apice delle problematiche del Paese, i contagi continuano e le varianti continuano a moltiplicarsi, in un reticolato infinito di possibilità genetiche che però sembra perdere la loro forza. Una nuova variante viene scoperta, nelle ultime ore, anche in Italia, come comunicato dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Covid, spray nasale contro il contagio. Bassetti: "Funziona come l'Autan contro la malaria. Fate il vaccino" Covid, primo caso di variante Arturo in Italia Bertolaso ha detto: "E' stata identificata dall'équipe di Fausto Baldanti, direttore dell'Unità di microbiologia e virologia dell'Irccs San Matteo di Pavia, la ...

