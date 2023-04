Covid Italia, Iss: incidenza stabile. Rt in lieve diminuzione (Di venerdì 14 aprile 2023) Occupazione intensive stabile, ricoveri salgono leggermente Rimane “sostanzialmente stabile” l’incidenza dei casi Covid in Italia nell’ultima settimana. Mentre torna sotto la soglia epidemica l’indice Rt. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. “L’incidenza settimanale a livello nazionale: 37 ogni 100.000 abitanti (7-13 aprile) contro 34 ogni 100.000 abitanti (31 marzo- 6 aprile)”, precisa il report. “Nel periodo 22 marzo – 4 aprile, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (intervallo 0,90-1,03), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica”. “L’indice di trasmissibilità basato ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) Occupazione intensive, ricoveri salgono leggermente Rimane “sostanzialmente” l’dei casiinnell’ultima settimana. Mentre torna sotto la soglia epidemica l’indice Rt. Lo evidenzia il monitoraggio settimanaledella Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. “L’settimanale a livello nazionale: 37 ogni 100.000 abitanti (7-13 aprile) contro 34 ogni 100.000 abitanti (31 marzo- 6 aprile)”, precisa il report. “Nel periodo 22 marzo – 4 aprile, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (intervallo 0,90-1,03), inrispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica”. “L’indice di trasmissibilità basato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaVasto : Buffoni. Commissione di Inchiesta sul Covid escludendo le Regioni che hanno in mano la sanità. Altra pagliacciata.… - heather_parisi : 'La verità quando si confronta con la bugia anzichè prendere l'ascensore, prende le scale. Arriva dopo ma nel tempo… - LaVeritaWeb : Ipotesi spericolata dell’Istat: l’extramortalità che l’Italia registra dal 2020 sarebbe legata alle temperature. Un… - erminio_erminia : #14Aprile numeri alla mano...se per il #Covid in #Italia sono morte più di 160.000 persone ed era una #pandemia, co… - Frances20665381 : RT @Se23rex: Al via la commissione d'inchiesta sul Covid: PD e M5S 'terrorizzati' votano contro, hanno la coscienza sporca - Rassegne Itali… -