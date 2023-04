Covid. ISS: in Italia RT in calo rispetto alla settimana scorsa (Di venerdì 14 aprile 2023) – Nel periodo 22 marzo-4 aprile, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,90-1,03), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anche in lieve diminuzione e sotto la soglia epidemica: Rt=0,91 (0,86-0,97) al 04/04/2023 vs Rt=0,97 (0,92-1,02) al 28/03/2023. Sono alcuni dei dati principali che emergono dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul Covid-19. Il documento evidenzia poi una sostanziale stabilità dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 37 ogni 100.000 abitanti (7/4/2023-13/4/2023) vs 34 ogni 100.000 abitanti (31/3/2023-6/4/2023). (Red/Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 aprile 2023) – Nel periodo 22 marzo-4 aprile, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,90-1,03), in lieve diminuzioneprecedente e al di sotto della soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anche in lieve diminuzione e sotto la soglia epidemica: Rt=0,91 (0,86-0,97) al 04/04/2023 vs Rt=0,97 (0,92-1,02) al 28/03/2023. Sono alcuni dei dati principali che emergono dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul-19. Il documento evidenzia poi una sostanziale stabilità dell’incidenzale a livello nazionale: 37 ogni 100.000 abitanti (7/4/2023-13/4/2023) vs 34 ogni 100.000 abitanti (31/3/2023-6/4/2023). (Red/Dire)

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... seniorman282 : Decessi per Covid-19, -25,4% rispetto alla settimana precedente. ISS non ha ancora pubblicato il report mensile per… - ilmetropolitan : Covid. ISS: in Italia RT in calo a 0,97, sotto soglia epidemica; stabile occupazione terapie intensive (0,8%) - Open_gol : Calano leggermente le terapie intensive, ma sale il tasso di occupazione in aree mediche - StraNotizie : Covid Italia, Iss: incidenza stabile. Rt in lieve diminuzione - News24Italy : #Covid Italia, Iss: incidenza stabile. Rt in lieve diminuzione -