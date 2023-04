Covid, casi in salita nell'ultima settimana (+8,5%) (Di venerdì 14 aprile 2023) nella settimana 7 - 13 aprile 2023 sono stati registrati 21.779 nuovi casi di Covid - 19 con una variazione di +8,5% rispetto alla settimana precedente (erano stati 20.075). Lo comunica il ministero ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023)7 - 13 aprile 2023 sono stati registrati 21.779 nuovidi- 19 con una variazione di +8,5% rispetto allaprecedente (erano stati 20.075). Lo comunica il ministero ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... isNews_it : Covid in Molise, un altro paziente ricoverato e 27 nuovi casi - saluteoggiblog : Covid: Verso il Secondo Lockdown, 10.000 Nuovi Casi e 55 Morti #salute #health #benessere - EugenioCardi : RT @Miti_Vigliero: Covid in Veneto, oggi 972 nuovi casi e 5 morti In aumento anche numero attuali contagiati, 17.909, 680 in più rispetto a… - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - Nella settimana tra il 7 e il 13 aprile, in Italia, sono stati 21.779 nuovi casi positivi al Cor… - elerub11 : RT @Miti_Vigliero: Covid in Veneto, oggi 972 nuovi casi e 5 morti In aumento anche numero attuali contagiati, 17.909, 680 in più rispetto a… -