Covid | 21 779 positivi e 129 decessi nell' ultima settimana

(Di venerdì 14 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) –tra il 7 e il 13 aprile, in Italia, sono stati 21.779 nuovi casial Coronavirus con un aumento dell'8,5% rispetto allaprecedente, quanso i casifurono 20.075. E' quanto emerge dal bollettinole emesso dal Ministero della Salute. Sono 129 i deceduti, il 25,4% in meno rispetto allaprecedente, quando furono 173. 316.436 i tamponi effettuati, con una variazione di -18,6% rispetto allaprecedente (quando furono 388.766). Tasso dità del 6,9% con una variazione di +1,7% rispetto allaprecedente (5,2%). (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it

