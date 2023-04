Courmayeur, precipita per 100 metri mentre scia fuori pista: morto un francese (Di venerdì 14 aprile 2023) È caduto per 100 metri da un salto di roccia uno sciatore di nazionalità francese vittima di un’incidente mentre scendeva fuori pista vicino a Courmayeur. L’incidente è avvenuto nella zona della Falaise du Serac, a quota 2.500 metri, nella tarda mattinata. Il corpo dello sciatore è stato recuperato dagli operatori del Soccorso alpino valdostano e da quello della Guardia di finanza di Entrèves, per essere portato all’obitorio di Courmayeur. su Open Leggi anche: Monte Rosa, scialpinista cade in un crepaccio: trattenuto dal compagno, operazioni di recupero in corso Il progetto di una funivia dal Monte Rosa al Cervino e le critiche degli ambientalisti Scontro tra sciatori in ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) È caduto per 100da un salto di roccia unotore di nazionalitàvittima di un’incidentescendevavicino a. L’incidente è avvenuto nella zona della Falaise du Serac, a quota 2.500, nella tarda mattinata. Il corpo dellotore è stato recuperato dagli operatori del Soccorso alpino valdostano e da quello della Guardia di finanza di Entrèves, per essere portato all’obitorio di. su Open Leggi anche: Monte Rosa,lpinista cade in un crepaccio: trattenuto dal compagno, operazioni di recupero in corso Il progetto di una funivia dal Monte Rosa al Cervino e le critiche degli ambientalisti Scontro tratori in ...

