Costretto a vivere da 16 anni con il casco e le mani legate per non farsi del male. La denuncia: "Basta con questa tortura" (Di venerdì 14 aprile 2023) Da 16 anni vive con le mani legate e porta sul volto una maschera che richiama alla memoria Hannibal Lecter. Ma non si tratta del peronagigo di un film thriller, bensì di un uomo di nome Bruno, 50 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Da 16vive con lee porta sul volto una maschera che richiama alla memoria Hbal Lecter. Ma non si tratta del peronagigo di un film thriller, bensì di un uomo di nome Bruno, 50 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MorandiVittorio : RT @ZZilianal: +++ULTIM'ORA+++ Un altro scandalo scuote le fondamenta della #Juventus. Il capo tifoso #AVSIM, nonché grande estimatore di #… - confusedmeli_ : RT @unsaidemily12: guardate come oltre il divano dobbiamo dire addio anche al loft e quindi buck sarà costretto a vivere dai diaz https://t… - PartitoRadicale : RT @elvira_serra: Bruno, 50 anni, da 16 costretto a vivere con un casco e le mani fasciate per evitare che si possa far male da solo. Soffr… - Italia_Notizie : Bruno, il paziente che da 16 anni è costretto a vivere con il casco e le mani fasciate (per non farsi del male da solo) - Luxgraph : Bruno, il paziente che da 16 anni è costretto a vivere con il casco e le mani fasciate (per non farsi del male da s… -