“Costretta a interrompere la puntata”. Amici 22, Maria De Filippi stoppa tutto per lui (Di venerdì 14 aprile 2023) Amici 22, il Serale è arrivato alla quinta puntata. La vedremo in onda sabato15 aprile 2023 ma com’è noto le registrazioni vengono realizzate il giovedì precedente. Per questo motivo alcune anticipazioni sono già uscite. Sappiamo che al ballottaggio finale sono finiti Ramon, che è il ballerino di Alessandra Celentano e Federica, cantante che gareggia nella squadra di Arisa e Raimondo Todaro. Chi è uscito definitivamente dalla scuola di Amici 22? Questo lo sapremo solo in puntata perché, ormai i fan del programma lo sanno, Maria De Filippi svela il risultato finale del ballottaggio solo quando gli allievi si trovano in Casetta, dunque senza la presenza del pubblico in studio, probabilmente anche per evitare spoiler. Leggi anche: “Mediaset ha voluto così”. Amici ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 aprile 2023)22, il Serale è arrivato alla quinta. La vedremo in onda sabato15 aprile 2023 ma com’è noto le registrazioni vengono realizzate il giovedì precedente. Per questo motivo alcune anticipazioni sono già uscite. Sappiamo che al ballottaggio finale sono finiti Ramon, che è il ballerino di Alessandra Celentano e Federica, cantante che gareggia nella squadra di Arisa e Raimondo Todaro. Chi è uscito definitivamente dalla scuola di22? Questo lo sapremo solo inperché, ormai i fan del programma lo sanno,Desvela il risultato finale del ballottaggio solo quando gli allievi si trovano in Casetta, dunque senza la presenza del pubblico in studio, probabilmente anche per evitare spoiler. Leggi anche: “Mediaset ha voluto così”....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brooklynabooo : se non dovessi riuscire ad andare al concerto di taylor sarò costretta ad interrompere la mia vita - blogtivvu : Eliminato Amici 22, Maria De Filippi costretta ad interrompere la registrazione: ecco per quale motivo… - justghostsxxx : sono nella parte di ymmaicy in cui Thomas si butta per terra in aeroporto e sono stata costretta a interrompere la… - Jack73371033 : RT @DreamescapePs: @rusembitaly É la Finlandia casomai che si é vista costretta ad interrompere decadi di neutralità e di sottomissione all… - DreamescapePs : @rusembitaly É la Finlandia casomai che si é vista costretta ad interrompere decadi di neutralità e di sottomission… -