Cosa ci faceva una nave francese sullo stretto di Taiwan (Di venerdì 14 aprile 2023) “La posizione della Francia e dell’Europa su Taiwan è la stessa”, ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando in una conferenza stampa ad Amsterdam mercoledì, secondo giorno di una visita di Stato nei Paesi Bassi. “Siamo per lo status quo. Questa politica è costante e non è cambiata”. Macron ha anche affermato di rifiutarsi di prendere parte a una “escalation verbale” sul destino dell’isola. Una posizione che è formalmente condivisa dal presidente statunitense, Joe Biden, che ha espresso “la volontà di evitare qualsiasi escalation nonostante le attuali tensioni”. Narrazioni e interessi Il riferimento è alle diatribe dopo il viaggio negli Stati Uniti della presidente Taiwanese, Tsai Ing-wen, sfociate come al solito in una serie di esercitazioni militari cinesi che – come accade da tempo – hanno anche l’obiettivo di ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 aprile 2023) “La posizione della Francia e dell’Europa suè la stessa”, ha dichiarato il presidente, Emmanuel Macron, parlando in una conferenza stampa ad Amsterdam mercoledì, secondo giorno di una visita di Stato nei Paesi Bassi. “Siamo per lo status quo. Questa politica è costante e non è cambiata”. Macron ha anche affermato di rifiutarsi di prendere parte a una “escalation verbale” sul destino dell’isola. Una posizione che è formalmente condivisa dal presidente statunitense, Joe Biden, che ha espresso “la volontà di evitare qualsiasi escalation nonostante le attuali tensioni”. Narrazioni e interessi Il riferimento è alle diatribe dopo il viaggio negli Stati Uniti della presidenteese, Tsai Ing-wen, sfociate come al solito in una serie di esercitazioni militari cinesi che – come accade da tempo – hanno anche l’obiettivo di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio3tweet : La prima cosa che scrisse fu un diario, quando faceva il maestro di scuola elementare a Recalmuto. Leonardo Sciasci… - machicicrede1 : C è una cosa che da giorni nn so spiegarmi,perché avete tutta questa smania di smentire il gossip gine/george? E se… - turbosboy : @aless4ndr0__ A me la ship Caroligi faceva e continua a non piacermi (essendo shipper Stryse), però Carola mi piace… - donzauken1 : @marsangola @Marty_Loca80 @HoaraBorselli Se tu sai che Quattrocchi faceva il killer per qualche gruppo o per qualch… - diego_loba : @ElfReloaded1 @vaniacavi @ZioKlint Prima della pandemia quel fisioterapista cosa faceva? Non lavorava? Aveva sempre… -