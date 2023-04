Cosa accomuna profumo e luce? Lo abbiamo chiesto a Frédéric Malle (Di venerdì 14 aprile 2023) Possono il profumo e la luce avere qualCosa in comune? Vi diamo un indizio: andate nel nuovo counter di Editions de Parfums Frédéric Malle, al primo piano de La Rinascente Duomo di Milano, e scopritelo con i vostri occhi. Questo è il nuovo place-to-smell appena inaugurato dal padre della profumeria di nicchia Frédéric Malle, che ha precedentemente debuttato con il suo negozio monomarca in via Verri 2, nel cuore del quadrilatero meneghino. Ma l'experience che vivrete ora è impalpabile, e la luce, come il profumo, pervade l’ambiente esaltandone ogni singola sfaccettatura. «Sono molto affascinato dalla luce. Come le fragranze è immateriale, ed entrambi sono filtri che hanno il potere di plasmare - ci spiega ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 14 aprile 2023) Possono ile laavere qualin comune? Vi diamo un indizio: andate nel nuovo counter di Editions de Parfums, al primo piano de La Rinascente Duomo di Milano, e scopritelo con i vostri occhi. Questo è il nuovo place-to-smell appena inaugurato dal padre della profumeria di nicchia, che ha precedentemente debuttato con il suo negozio monomarca in via Verri 2, nel cuore del quadrilatero meneghino. Ma l'experience che vivrete ora è impalpabile, e la, come il, pervade l’ambiente esaltandone ogni singola sfaccettatura. «Sono molto affascinato dalla. Come le fragranze è immateriale, ed entrambi sono filtri che hanno il potere di plasmare - ci spiega ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauriziospagna : @RafRmd Certo.. quella scena mi ha eccitato per giorni... Brass perché è un cultore del lato b . La qual cosa ci accomuna - Rebecca00__ : Lei luminosa come il fuoco ,ma con la pioggia dentro ,lui freddo come ghiaccio,ma con il sole dentro, plasmati così… - Chiara94657400 : Forse l'unica cosa che ci accomuna con l'altro fandom è criticare questa 'amicizia'. Per carità a livello di intrat… - normassalv : @PiazzapulitaLA7 @MassimGiannini Cosa ti/vi accomuna ad un #Trombidiidae? Semplice; in entrambi i casi, non servite… - Hopersotutti : @HypnoAle @pisto_gol Non offendiamo gli asini per favore,almeno quelli lavorano,l’unica cosa che accomuna l’asilo a… -