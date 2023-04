Corvaglia e Canalis | inutile accanirsi Amicizia sepolta | cos' è successo davvero tra loro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) C'eravamo tanto amate. Elisabettae Maddalenahanno scaldato i cuori degli italiani per anni con iballetti a Striscia La Notizia, dopodichè sono state amiche anche nella vita, al punto da volare dall'altra parte del mondo, sull'Oceano Atlantico, ed aprire un'attività insieme. Un rapporto profondo che, però, si è interrotto bruscamente ed ha lasciato tutti i fan senza parole e con molta amarezza. A ritornare sullitigio è stata l'ex-compagna di Enzo Iacchetti, Maddalena, in un'intervista rilasciata a Oggi: “Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine. Non abbiamo mai litigato, ma ènel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce ne è stato tanto, che ...