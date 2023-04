Correa-Lukaku nuova coppia | conferma ulteriore in Inter-Monza?

Leggi su inter-news

(Di venerdì 14 aprile 2023) Inzaghi nelle ultime partite ha schierato spesso la. In particolare in Serie A.vedrà una? RITORNO NELLE ROTAZIONI – Da quandoè tornato a disposizione dopo l’ultimo infortunio, Inzaghi non si è fatto problemi a mandarlo in campo. Non lo ha protetto, per così dire, gestendo i suoi ingressi con minutaggi contingentati. Visto il momento e il ritmo delle partite non se lo poteva permettere. Così il Tucu si è ritrovato subito a giocare anche da titolare. Con una particolarità. Ossia un compagno più o meno fisso.– Inzaghi nelle ultime due partite di Serie A, con Fiorentina e Salernitana, è partito con gli stessi attaccanti.e ...