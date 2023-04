Correa, basta digiunare! Inter-Monza è una chance da non fallire (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Tucu Correa non segna addirittura da prima del Mondiale in Qatar. Inter-Monza è un’occasione ghiotta per ritrovare la via del gol perduta POLVERI BAGNATE ? Se l’Inter ha perso il proprio smalto sotto porta, nel riempire e gonfiare la rete, il grosso del demerito va agli attaccanti. L’Intero parco offensivo nerazzurro è ormai in crisi perenne da tempo. Lautaro Martinez non segna dal 5 marzo; Edin Dzeko addirittura dal 18 gennaio; mentre Romelu Lukaku ha timbrato ma solo su rigore martedì sera a Lisbona contro il Benfica. Joaquin Correa merita un capitolo a parte. La sua magra dal gol è ancora più recidiva: l’ultima realizzazione è datata 29 ottobre, Inter-Sampdoria 3-0. Praticamente una vita fa, a poche settimane dalla tregua Mondiale! DIGIUNO LUNGHISSIMO ? In questo ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Tucunon segna addirittura da prima del Mondiale in Qatar.è un’occasione ghiotta per ritrovare la via del gol perduta POLVERI BAGNATE ? Se l’ha perso il proprio smalto sotto porta, nel riempire e gonfiare la rete, il grosso del demerito va agli attaccanti. L’o parco offensivo nerazzurro è ormai in crisi perenne da tempo. Lautaro Martinez non segna dal 5 marzo; Edin Dzeko addirittura dal 18 gennaio; mentre Romelu Lukaku ha timbrato ma solo su rigore martedì sera a Lisbona contro il Benfica. Joaquinmerita un capitolo a parte. La sua magra dal gol è ancora più recidiva: l’ultima realizzazione è datata 29 ottobre,-Sampdoria 3-0. Praticamente una vita fa, a poche settimane dalla tregua Mondiale! DIGIUNO LUNGHISSIMO ? In questo ...

