Corrado Matera | continua la lotta per riaprire il Tribunale di Sala Consilina

"Ho preso atto con soddisfazione dell'apertura manifestata dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha pubblicamente manifestato la volontà di rivalutare la possibile riapertura di alcuni dei Tribunali soppressi con il Decreto-Legge 155 del 2012. Si tratta di uno sviluppo importante che conferma come, a seguito delle proposte di legge sulla Revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie avanzate dalle Regioni Campania, Abruzzo, Toscana, Lombardia e Calabria, il problema dei Tribunali ingiustamente soppressi è diventato un caso nazionale". È quanto afferma il Consigliere Regionale Corrado Matera in seguito alle recenti dichiarazioni del Ministro Nordio nel corso del "Question Time" svoltosi alla Camera. "Portare alla ribalta nazionale -continua Matera- le nocive conseguenze della Legge per il Riordino della Geografia

