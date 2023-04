Cori razzisti verso Lukaku, UFFICIALE: sospesa la squalifica della curva della Juve contro il Napoli (Di venerdì 14 aprile 2023) I tifosi della curva sud della Juve ci saranno contro il Napoli: la Corte sportiva d'appello nazionale ha infatti deliberato sul ricorso... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) I tifosisudci sarannoil: la Corte sportiva d'appello nazionale ha infatti deliberato sul ricorso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beppesevergnini : Qualcuno mi spiega perché viene espulso uno che zittisce i cori razzisti? ?? #JuveInter - rulajebreal : Il governo ???? ha un ministro condannato x razzismo, un’altro indagato per sequestro di persone & La Russa che riabi… - marifcinter : Cori razzisti contro #Lukaku, sospesa la sanzione di squalifica per la curva della #Juve - AngeloBongio : RT @marifcinter: Cori razzisti contro #Lukaku, sospesa la sanzione di squalifica per la curva della #Juve - pietromichi : @ChristianConte_ @marifcinter E che si deve fare? Ci si deve inventare che la maggioranza del settore abbia fatto c… -