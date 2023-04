Cori razzisti a Lukaku, sospesa la squalifica per un turno della curva sud della Juventus: contro il Napoli ci saranno i tifosi (Di venerdì 14 aprile 2023) La Corte dell’Appello della Figc ha sospeso la chiusura per un turno del primo anello della tribuna sud dell’Allianz Stadium di Torino. Il settore dei tifosi della Juventus aveva subito la squalifica per i Cori e gli ululati razzisti contro l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku nella semifinale di andata di Coppa Italia dello scorso 4 aprile. I tifosi potranno quindi riempire anche la tribuna in occasione della prossima sfida casalinga in campionato contro il Napoli, il prossimo 23 aprile. Dopo la decisione del giudice sportivo, la Juventus aveva ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) La Corte dell’AppelloFigc ha sospeso la chiusura per undel primo anellotribuna sud dell’Allianz Stadium di Torino. Il settore deiaveva subito laper ie gli ululatil’attaccante dell’Inter Romelunella semifinale di andata di Coppa Italia dello scorso 4 aprile. Ipotranno quindi riempire anche la tribuna in occasioneprossima sfida casalinga in campionatoil, il prossimo 23 aprile. Dopo la decisione del giudice sportivo, laaveva ...

