Cori razzisti a Lukaku, sospesa la squalifica curva Juve (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha sospeso la squalifica di un turno della curva della Juventus, comminata per i Cori razzisti rivolti all'attaccante dell'Inte Romelu Lukaku lo scorso 4 aprile durante la semifinale d'andata di Coppa Italia. I bianconeri potranno quindi giocare con la curva aperta nel big match del 23 aprile contro il Napoli. Ora il ricorso verrà trattato a sezioni unite. L'articolo proviene da Italia Sera.

