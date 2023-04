Coppia lascia Uomini e Donne e Nicole sotto accusa: anticipazioni puntata del 14 aprile (Di venerdì 14 aprile 2023) Scopri tutte le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 14 aprile, tra abbandoni clamorosi, polemiche e decisioni sorprendenti. Tiziana e Alberto abbandonano il dating show Nell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, i telespettatori assisteranno all’inaspettato annuncio di Tiziana e Alberto, che decidono di lasciare il programma per vivere il loro sentimento lontano dalle telecamere. La Coppia ha superato i dubbi emersi nei giorni precedenti e ora è pronta a capire se la loro storia d’amore può funzionare. Gli altri partecipanti e il pubblico in studio si congratuleranno con i due innamorati, augurando loro una lunga e felice relazione. Nicole Santinelli ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 14 aprile 2023) Scopri tutte ledelladiin onda oggi, 14, tra abbandoni clamorosi, polemiche e decisioni sorprendenti. Tiziana e Alberto abbandonano il dating show Nell’ultimasettimanale di, i telespettatori assisteranno all’inaspettato annuncio di Tiziana e Alberto, che decidono dire il programma per vivere il loro sentimento lontano dalle telecamere. Laha superato i dubbi emersi nei giorni precedenti e ora è pronta a capire se la loro storia d’amore può funzionare. Gli altri partecipanti e il pubblico in studio si congratuleranno con i due innamorati, augurando loro una lunga e felice relazione.Santinelli ...

