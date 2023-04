Convocati Bologna: le scelte di Thiago Motta per il Milan (Di venerdì 14 aprile 2023) L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha diramato la lista dei Convocati in vista della sfida di domani contro il Milan, gara valida per... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) L'allenatore delha diramato la lista deiin vista della sfida di domani contro il, gara valida per...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Convocati Bologna: le scelte di Thiago Motta per il Milan: L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha diramato la lis… - bologna_sport : I convocati per #BFCMilan - Tutfantacalcio : ??#BOLOGNA: tra i convocati di Thiago Motta out gli infortunati #Cambiaso, #Arnautovic, #Soriano e lo squalificato… - ACMLV89 : A Bologna tra i convocati non voglio vedere nessuno degli 11 scesi in campo stasera. Vanno ibernati e scongelati martedì. - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - I convocati di Thiago Motta per il match con l'Atalanta -