Conte: "Sulla scuola il governo Meloni è conservatore e reazionario. Preoccupano i tagli e la possibile chiusura di oltre 700 scuole" (Di venerdì 14 aprile 2023) "Nel Contesto educativo, si osservano iniziative fortemente caratterizzate da un'impronta ideologica da parte dell'attuale governo. Tuttavia, oltre a queste azioni di natura prevalentemente conservatrice e talvolta reazionaria, emerge una preoccupante situazione legata alla riduzione di risorse per il settore scolastico, con tagli pari a 4 miliardi e la possibile chiusura di 700 scuole".

