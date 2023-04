Consegnato in Cina Moby Fantasy, il traghetto passeggeri più grande al mondo (Di venerdì 14 aprile 2023) Il cantiere cinese Guangzhou Shipyard ha Consegnato a Moby il traghetto di nuova generazione Moby Fantasy. La nuova ammiraglia della flotta Moby arriverà al porto di Livorno entro la metà di maggio. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Il cantiere cinese Guangzhou Shipyard haildi nuova generazione. La nuova ammiraglia della flottaarriverà al porto di Livorno entro la metà di maggio. ...

