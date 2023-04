Conou | a Rossano Veneto l' azienda Fiorese ricicla oli usati anche da filtri motore

Leggi su iltempo

(Di venerdì 14 aprile 2023)(VI), 14 apr. (Adnkronos) - Ben 5.300 tonnellate di olio minerale usato raccolte ogni anno, proveniente dai macchinari dell'industria metalmeccanica e siderurgica e dai motori di mezzi pesanti e automobili, che viene recuperato fino all'ultima goccia pressando e triturando idell'olio dei mezzi. Succede alladi, una delle 62 aziende di raccolta di olidislocate in tutta Italia e che con un'esperienza trentennale nella raccolta rappresenta il fiore all'occhiello di un'attività che è strategica in, regione che con le sue tante industrie e importanti flussi di traffico ha un ruolo rilevante nell'utilizzo dei lubrificanti e nella produzione di olio usato: la regione ne produce 5,4 kg per abitante, ...