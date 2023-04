Conference League | Sontuosa Fiorentina | 4-1 in Polonia

(Di venerdì 14 aprile 2023) Prestazionedellache vince 4-1 incontro il Lech Poznan e ipoteca il passaggio alle semifinali di. Parte forte la Viola che al 4' va in vantaggio con Cabral. Il Lech risponde e trova il pari con Velde.Sul finire di primo tempo Biraghi pennella per la testa di Gonzalez che fa 2-1. Laaccelera nella ripresa, Bonaventura fulmina Bednarek dalla distanza e Ikoné arrotonda il punteggio sul 4-1 che lascia tranquilli in vista del ritorno al Franchi. Nelle altre tre partite diGent-West Ham 1-1, Anderlecht-Az Alkmaar 2-0, Basilea-Nizza 2-2.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Conference League, andata quarti di finale: i risultati - Ftbnews24 : #Lech Poznan-Fiorentina, van den Brom: “Difficile vincere a Firenze, ringrazio i tifosi” #Conference League, Fioren… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Conference League: Lech-Fiorentina 1-4 I viola a Poznan ipotecano il passaggio alla semifinale - CORNERNEWS24 : #Calcio - Conference League, Lech-Fiorentina 1-4 In rete Cabral, Bonaventura e Ikone, di Kristoffer Velde il gol della bandiera - sportli26181512 : Gent-West Ham 1-1, vince l'Anderlecht: i risultati dei quarti di Conference League: Una super Fiorentina batte il L… -

Le parole di Vincenzo Italiano dopo la vittoria della Fiorentina nel quarto di finale d'andata diVincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina incontro il Lech Poznan. Di seguito le sue parole. VITTORIA - "La ...- Union SG 1 - 1 CALCIO -18:45 Gent - West Ham 1 - 1 21:00 Lech - Fiorentina 1 - 4 21:00 RSC Anderlecht - AZ 2 - 0 21:00 Basel - Nizza 2 - 2 BASKET - EUROLEAGUE 18:00 Crvena Zvezda ...I risultati dei quarti di finale di Europa: il Siviglia pareggia con il Manchester con due autoreti Concluse tutte le gare di andata dei quarti di finale di Europa. Oltre ai successi di ...

Conference League: la Fiorentina ha un piede in semifinale, travolto il Lech - Sportmediaset Sport Mediaset

Piove sul bagnato in casa Roma. Nella sconfitta in Olanda nella gara d'andata contro il Feyenoord la Roma perde anche Paulo Dybala e Tammy Abraham per infortunio. L'argentino è costretto a uscire nel ...Firenze, 14 aprile 2023 - L'ambizione nascosta di Vincenzo Italiano era proprio questa: andare in Polonia per vincere e ipotecare la semifinale di Conference League. Non detto alla vigilia, ma fatto ...