(Di venerdì 14 aprile 2023) Ladiha chiuso le indagini sulla "". L'exLuigi Dei èto per assunzioni e promozioni pilotate alla facoltà di Medicina di. Conversando con un professore fiorentino, nel giugno di un anno fa, Dei sembra chiedere riservatezza sugli accordi presi riguardo un concorso. Le indagini, coordinate daltore aggiunto Luca Tescaroli, vedono scendere da 39 a 22 gliti, ma resta in piedi l'intera tesi accusatoria. Nelle centinaia di conversazioni registrate dalla guardia di finanza durante l'inchiesta sui concorsi a Medicina, una in particolare viene citata dai finanzieri per indicare l'esistenza di un "sistema di potere". Sono 13, in totale, i concorsi nel mirino della. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Concorsopoli alla Statale, la procura ribadisce le accuse: 'Processate i rettori Franzini e Gherlone' - rep_milano : Concorsopoli alla Statale, la procura ribadisce le accuse: 'Processate i rettori Franzini e Gherlone' -

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio dello scorso luglio , laribadisce anche in udienza preliminare la richiesta di processo per il rettore della Statale,...uno dei filoni della...La maxi inchiesta su presunti concorsi pilotati a Careggi si era allargata fino a spostare la lente di ingrandimento sull'ospedale pediatrico Meyer. La scorsa estate ladi Firenze aveva finito per chiedere misure interdittive per tre nomi di eccellenza : sospensione di 12 mesi per il dg dell'ospedale Alberto Zanobini, 9 mesi per Paolo Bonanni, direttore del ...alla Regione Lazio, laregionale della Corte dei conti quantifica i danni. E chiede la condanna a 72.562 euro per il danno subito dalla Regione Lazio e a 8.249 euro per quello del ...

Concorsopoli, la procura di Firenze indaga l'ex rettore Dei Liberoquotidiano.it

La cattedropoli fiorentina è conclusa. Del filone della maxi inchiesta avviato nel 2020, sono stati notificati gli avvisi di chiusura indagini. Ventidue gli indagati, tra cui gli ex vertici dell’atene ...Assunzioni e promozioni pilotate alla facoltà di Medicina di Firenze. La Procura fiorentina ha chiuso le indagini sulla “concorsopoli” gigliata, coordinate dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli. Gli ...