Concorso Corte di Appello di Bari | Nomina a Giudice di Pace

La Corte di Appello di Bari ha indetto una Procedura di Selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della Nomina a Giudice Onorario di Pace e a Vice Procuratore Onorario. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha emesso un Bando per la Nomina a Giudice di Pace del Comune di Bari, in Puglia. La Figura Professionale richiesta é molto specifica e di Altissimo Livello, si tratta di un Bando che viene emesso raramente, pertanto chi é interessato deve approfittare di questa unica occasione.

