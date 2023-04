Concorso Comune di Genova: Funzionari Tecnici ed Informatici (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Comune di Genova ha emesso una Procedura di Selezione per la ricerca di Funzionari Tecnici ed Informatici, varie professionalità, da assegnare all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato e/o determinato, pieno e/o parziale. Comune di Genova: Concorso per Funzionari Tecnici ed Informatici Il Comune di Genova, in Liguria, ha aperto una selezione per Funzionari Tecnici ed Informatici, il Bando é rivolto a Professionisti esperti e qualificati, con competenze informatiche di alto livello, che siano in grado di gestire le ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 14 aprile 2023) Ildiha emesso una Procedura di Selezione per la ricerca died, varie professionalità, da assegnare all’area deie dell’Elevata Qualificazione. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato e/o determinato, pieno e/o parziale.diperedIldi, in Liguria, ha aperto una selezione pered, il Bando é rivolto a Professionisti esperti e qualificati, con competenze informatiche di alto livello, che siano in grado di gestire le ...

